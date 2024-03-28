Державний борг України зменшився у лютому на $1,2 мільярда

Станом на початок березня державний та гарантований державою борг України становив 5,49 трильйона гривень або $143,69 млрд.

За лютий держборг зменшився на $1,21 млрд у доларовому еквіваленті, проте зріс на 2 млрд грн у національній валюті, повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг на початок березня становив 3,82 трильйона гривень (69,67% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $100,10 млрд, внутрішній борг - 1,67 трлн грн (30,33%) або $43,59 млрд.

Власне державний борг України становив 5,17 трлн грн (94,12% загальної суми), або $135,25 млрд. У тому числі зовнішній - 3,57 трлн грн (65,01% загальної суми), або $93,41 млрд, а внутрішній - 1,6 трлн грн (29,11%), або $41,83 млрд.

Гарантований державою борг становив 322,69 млрд грн (5,88% загальної суми), або $8,45 млрд. У тому числі: гарантований зовнішній борг - 255,7 млрд грн (4,66%), або $6,69 млрд; внутрішній - 66,99 млрд грн (1,22%), або $1,75 млрд.

Як повідомлялося, станом на 31 січня 2024 року, державний та гарантований державою борг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд. У січні він зменшився на 0,6% в гривні (на 31,4 млрд грн) та на 0,3% у валютному еквіваленті (на $0,42 млрд). На зменшення державного боргу впливає зменшення обсягу зовнішніх офіційних запозичень.

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,52 трлн грн, або $145,3 млрд. За рік він збільшився на 1,44 трильйона гривень або на $33,9 млрд.