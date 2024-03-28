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АНАЛІТИКА

На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув»

 

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» тимчасово завершилось блокування руху вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією, яку українським прикордонникам надали польські колеги, на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» завершилось блокування руху вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

Пропуск даної категорії транспорту здійснюється у звичайному режимі. На перетин кордону в цьому пункті пропуску очікують 120 вантажівок.

Поряд з цим, суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня, зауважили в ДПСУ.

Прикордонники закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час перетину українсько-польського кордону.

Також в ДПСУ нагадали про збільшення динаміки руху легкових автомобілів та автобусів, у звʼязку з наближенням Великодня у країнах Євросоюзу.

Найбільш завантаженими пунктами пропуску в межах Львівської області на сьогодні є «Шегині», «Краківець» і «Рава-Руська».

Прикордонники радять відстежувати інформацію щодо стану черг на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбуці за посиланням. Дані оновлюються кожні три години.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном «Ягодин», «Рава-Руська», «Угринів» стояли майже 370 вантажівок.
Ключові теги: Польща
 

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