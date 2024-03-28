Питання розблокування кордону з Польщею потребують додаткового часу - Сольський

Попередні варіанти рішення щодо розблокування кордону будуть озвучені незабаром, проте для остаточного врегулювання це питання потребує додаткового часу.

Так прокоментував підсумки зустрічі у тристоронньому форматі «Україна-Польша-Євросоюз» з представниками профільних асоціацій міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ з посиланням на Мінвідновлення.

Наголошується, що перемовини стосовно питань розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи тривали понад 6 годин.

«Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас, питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Дякую кожному з партнерів за особисте залучення в процес пошуку рішень», - зазначив Сольський.

Як повідомлялося, 9 лютого поблизу польсько-українського кордону розпочалися протести польських фермерів. Сьогодні до Польщі прибув з робочим візитом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він зустрівся зі своїм польським колегою Дональдом Туском.