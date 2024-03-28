Блокада кордону з Польщею: прикордонники розповіли, де найбільші черги

Станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном "Ягодин", "Рава-Руська", "Угринів" стоять майже 370 вантажівок.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ситуація не змінилася. Як і раніше, це три напрямки, де польські фермери продовжують блокувати або повністю обмежувати можливість проїзду для вантажних транспортних засобів, - Ягодин, Рава- Руська та Угринів. Станом на ранок сьогодні в чергах сукупно на цих трьох напрямках біля 370 вантажівок, 200 з яких напроти пункту пропуску "Ягодин", - сказав Демченко.

Він додав, що на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава- Руська" польські фермери, як і у попередню добу, взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу.

"Тут за останній період ми маємо виключно нульові показники перетину кордону", - сказав Демченко.

За його словами, протестувальники постійно змінюють свої інтереси щодо пропуску вантажів по напрямку пункту пропуску "Угринів". Так 25 березня польська сторона повідомила, що в бік Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на добу, 26 березня від польських прикордонників надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати по 3 вантажівки на годину з 17 години 27 березня до 9 години ранку 28 березня.

"Десь так по кількісним показникам і відбувається, але що буде після 9-ї години ранку, складно сказати. Також вони пропускають дуже мало від пропускної спроможності пункту пропуску. За минулу добу це десь 90 вантажівок, хоча це найбільший напрямок, який може за добу пропускати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість ми маємо нульові показники від Польщі і лише 90 вантажівок в бік України", - сказав Демченко.

За його інформацією, напроти пункту пропуску "Краківець" перебуває біля 700 вантажівок.

"Цей напрямок розблокований, але його, як бачимо, як і напрямок пункту пропуску "Шегині", де станом на ранок 400 вантажівок в черзі, водії обирають для того, щоб перетнути кордон, бо тут є інтенсивний рух в обох напрямках", - відзначив речник.

Як повідомлялося, 28 березня пройде міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представлять спільну позицію щодо розблокування кордону.

У середу аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.