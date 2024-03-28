Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

Програма "Конкурентоспроможна економіка України" укладатиме з українськими компаніями угоди про партнерство і надаватиме до трьох позицій обладнання або найбільш затребуваних в Україні маркетингових послуг, тоді як бізнес братиме зобов'язання створити від 20 робочих місць або наростити продаж від $1,5 млн.

Як сказано в повідомленні програми, обладнання або послуги компанії обиратимуть самостійно, це може бути холодильне, швейне, хлібопекарське обладнання, комп'ютерні верстати, верстати для лазерного різання та складські стелажі.

Щодо маркетингових послуг, то USAID готовий покрити послуги з розвитку бренду, просування в пошукових системах, розробку маркетингової та/або експортної стратегії, консультаційні послуги з виходу на нові ринки та/або з питань економного виробництва.

Стати партнерами можуть компанії, які мають у штаті від 10 співробітників на час подання заявки про участь, здатні інвестувати у власний розвиток, а під час реалізації угоди про партнерство будуть готові створити 20 робочих місць або ж згенерувати від $1,5 млн продажу.

Зазначається, що прийом заявок діє до 30 квітня