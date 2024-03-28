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Мінекономіки перезапустило роботу кластера з протимінної діяльності
22:57 27.03.2024 |
Міністерство економіки відновило роботу кластера з протимінної діяльності, який раніше координували міжнародні партнери України.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що перша зустріч стейкхолдерів відбулася 27 березня. У ній взяли участь близько 100 учасників: представників центральних органів виконавчої влади, операторів протимінної діяльності та міжнародних організацій.
"Ми у Міністерстві економіки розраховуємо, що всі ключові стейкхолдери протимінної діяльності включаться у формування порядку денного та визначення проблематики. І не у форматі, що є держава - і вона має все вирішити. Нам потрібно працювати разом. Цей кластер має стати майданчиком, на якому можна відверто говорити про проблеми та шляхи їх вирішення", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Учасники зустрічі обговорили останні напрацювання уряду, операторів протимінної діяльності та міжнародних партнерів у сфері протимінної діяльності.
Міністерство також презентувало різні рівні механізму координації. Зокрема, планується щонайменше раз на рік проводити Конференцію з протимінної діяльності, не рідше, ніж раз на два місяці, - розширені зустрічі для обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами.
Передбачена також робота тематичних груп, які включають представників уряду та операторів. На сьогодні вже створені кілька таких груп, зокрема з підводного розмінування, навчання ризиків та допомоги постраждалим тощо.
Як повідомлялось, при Міністерстві економіки діє секторальна робоча група з питань гуманітарного розмінування. До її складу входять представники українського уряду, країн-партнерів, міжнародних організацій та донорів.
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