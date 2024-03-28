Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки перезапустило роботу кластера з протимінної діяльності

22:57 27.03.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки відновило роботу кластера з протимінної діяльності, який раніше координували міжнародні партнери України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що перша зустріч стейкхолдерів відбулася 27 березня. У ній взяли участь близько 100 учасників: представників центральних органів виконавчої влади, операторів протимінної діяльності та міжнародних організацій.

"Ми у Міністерстві економіки розраховуємо, що всі ключові стейкхолдери протимінної діяльності включаться у формування порядку денного та визначення проблематики. І не у форматі, що є держава - і вона має все вирішити. Нам потрібно працювати разом. Цей кластер має стати майданчиком, на якому можна відверто говорити про проблеми та шляхи їх вирішення", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Учасники зустрічі обговорили останні напрацювання уряду, операторів протимінної діяльності та міжнародних партнерів у сфері протимінної діяльності.

Міністерство також презентувало різні рівні механізму координації. Зокрема, планується щонайменше раз на рік проводити Конференцію з протимінної діяльності, не рідше, ніж раз на два місяці, - розширені зустрічі для обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами.

Передбачена також робота тематичних груп, які включають представників уряду та операторів. На сьогодні вже створені кілька таких груп, зокрема з підводного розмінування, навчання ризиків та допомоги постраждалим тощо.

Як повідомлялось, при Міністерстві економіки діє секторальна робоча група з питань гуманітарного розмінування. До її складу входять представники українського уряду, країн-партнерів, міжнародних організацій та донорів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес