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Сольський про обсяги агроекспорту: За день через порти стільки ж, скільки за місяць через Польщу
22:47 27.03.2024 |
З початку 2024 року Україна експортувала наземним транспортом через західні кордони лише 2 млн т агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства із посиланням на міністра Миколу Сольського.
За словами міністра, з початку року з 17 млн т агроекспорту близько 12 млн т пішло через порти Великої Одеси, ще майже 3 млн т відправлено Дунаєм і всього 2 млн т - наземним транспортом, здебільшого залізницею, через сусідні країни ЄС.
"Ми транзитом перевозимо через Польщу у місяць стільки ж, скільки вивозимо через українські морські порти за один день. Зараз вартість експорту з України морським шляхом набагато конкурентніша, ніж суходолом", - сказав Сольський під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (Agrifish), яке відбулось 26 березня в Брюсселі.
Як повідомлялось, вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів України на морські порти Великої Одеси. Так, станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% - до 705 вагонів.
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