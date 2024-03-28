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Кабмін вирішив побудувати водогін до Миколаєва. Місто без прісної води два роки
Щоб Миколаїв отримав доступ до питної води, розробляється комплексне рішення, яке містить будівництво нового водогону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Під час сьогоднішньої наради у Кабміні за участю профільних міністрів та керівництва Миколаєва й області розглянули пропозиції та визначили можливі джерела залучення коштів.
"За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою", - заявив Денис Шмигаль.
Для розв'язання проблеми з водопостачанням у Миколаєві уряд загалом виділив уже понад 1,3 млрд грн, зазначив глава Кабміну. Також забезпечено подачу технічної води.
До повномасштабної війни Миколаїв отримував воду з Дніпра. Проблема з водопостачанням у місті виникла внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву Росією Каховської ГЕС.
Зараз місто качає воду з річок, які течуть поряд. Ця вода має підвищений рівень солі через близькість до Чорного моря. Прісну воду потрібно набирати на вулиці зі свердловин чи точок опріснення.
Про те, що Миколаїв обговорює з центральною владою секретний план з відновлення нормального водопостачання, говорив в інтерв'ю LIGA.net міський голова Олександр Сєнкевич.
Наприкінці лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков казав, що відновити постачання питної води у Миколаєві планують до кінця року. Уже з березня збиралися заповнити водогін на Дніпропетровщині у повному обсязі.
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