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АНАЛІТИКА

Кабмін вирішив побудувати водогін до Миколаєва. Місто без прісної води два роки

22:34 27.03.2024 |

Економіка, Україна

 

Щоб Миколаїв отримав доступ до питної води, розробляється комплексне рішення, яке містить будівництво нового водогону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час сьогоднішньої наради у Кабміні за участю профільних міністрів та керівництва Миколаєва й області розглянули пропозиції та визначили можливі джерела залучення коштів.

"За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою", - заявив Денис Шмигаль.

Для розв'язання проблеми з водопостачанням у Миколаєві уряд загалом виділив уже понад 1,3 млрд грн, зазначив глава Кабміну. Також забезпечено подачу технічної води.

До повномасштабної війни Миколаїв отримував воду з Дніпра. Проблема з водопостачанням у місті виникла внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву Росією Каховської ГЕС.

Зараз місто качає воду з річок, які течуть поряд. Ця вода має підвищений рівень солі через близькість до Чорного моря. Прісну воду потрібно набирати на вулиці зі свердловин чи точок опріснення.

Про те, що Миколаїв обговорює з центральною владою секретний план з відновлення нормального водопостачання, говорив в інтерв'ю LIGA.net міський голова Олександр Сєнкевич.

Наприкінці лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков казав, що відновити постачання питної води у Миколаєві планують до кінця року. Уже з березня збиралися заповнити водогін на Дніпропетровщині у повному обсязі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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