Мінцифри запустило другий сезон бізнес-акселератора для жінок «Відважна»

Мінціфри запрошує жінок долучитися до другого сезону бізнес-акселератора, на якому вони отримають підтримку для масштабування власної справи.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Щоб надати ще більше можливостей підприємицям для створення та масштабування власної справи, мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки USAID та Visa запускають новий сезон проєкту «Відважна». Це бізнес-акселератор для українок, які планують започаткувати власну справу або потребують підтримки в розвитку дійсного мікро- чи малого бізнесу», - йдеться у повідомленні.

До програми входять 4 місяці навчання в онлайн- та офлайн-форматі, 17 освітніх модулів, зокрема про ризик-менеджмент, масштабування власної справи, інструменти діджиталізації бізнесу.

Учасниці отримають додаткові бізнес-пропозиції для прискорення діджиталізації від партнерів Visa: monobank, Укрпошта, Checkbox та Shop-Express.

Призовий фонд становить ₴5,2 мільйона. 40 учасниць отримають по ₴100 тисяч, три проєкти додатково залучать по ₴400 тисяч на реалізацію своїх бізнес-ідей

Наголошується, що дедлайн подання заявки - 28 квітня 2024 року. Тривалість програми - з квітня до вересня 2024 року

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація у співпраці з Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation започаткували акселераційну програму "Стійке місто".