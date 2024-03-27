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АНАЛІТИКА

Агенція оборонних закупівель планує придбати ще 4 тисячі дронів для Збройних Сил України.

14:25 27.03.2024 |

Економіка

Агенція оборонних закупівель придбає ще 4 тисячі дронів для ЗСУ. У системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання 200 БпАК типу DJI Mavic 3E (всього 3000 штук) та 5 відборів на 200 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук). Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ)", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що це п'ята частина від 20 тисяч дронів, які агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Не виключеною є ймовірність збільшення цих обсягів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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