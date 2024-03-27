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АНАЛІТИКА

На допомогу DOT: у Міноборони створили департамент, який плануватиме закупівлі

12:11 27.03.2024 |

Економіка

 

У структурі Міністерства оборони було створено департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для війська.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається, новостворений департамент формуватиме довгострокові плани закупівель продовольства, речового майна, пально-мастильних матеріалів, а також технічних засобів тилу.

Як зазначає заступник міністра оборони Віталій Половенко, основна задача департаменту - звести до мінімуму ситуації, коли міністерству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ.

Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни й визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме «Державний оператор тилу», який наразі цим і займається.
За матеріалами: EnKorr
 

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