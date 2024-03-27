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Міноборони закупило воду для ЗСУ через Прозорро. Вийшло на 39% дешевше, ніж раніше
09:49 27.03.2024 |
Державний оператор тилу (ДОТ, закупівельна організація Міністерства оборони) уклав договори на постачання бутильованої води Збройним Силам. Закупівля відбулась у системі Prozorro, повідомила пресслужба ДОТ.
Переможцями тендерів на постачання води для військових стали ПрАТ "Оболонь" та ТОВ "Аквапласт". З ними укладено договори на 410 млн грн.
"Завдяки конкуренції вдалося закупити воду в середньому за 3,46 грн за літр, що на 39% дешевше, ніж у договорах до початку роботи ДOT. За квартал економія сягне понад 233 млн грн", - сказано в повідомленні.
Строк дії договорів - три місяці. Постачання розпочнеться з 1 квітня.
ДОТ у цих контрактах опустив ціну води в середньому до близько 3 грн за літр, пишуть "Наші гроші". Левову частку замовлень на 381 млн грн отримало ПАТ "Оболонь", яка є чинним постачальником Міноборони. Компанія виграла тендери з ціною від 2,93 до 3,65 грн за літр.
На попередніх торгах у грудні 2023 року вода цього виробника коштувала 3,90 грн/л, у липні 2023 - від 3,97 до 5,81 грн. А в харчових контрактах, які Міноборони у 2022 році розписувало між своїми підрядниками без торгів, воду прописували за ціною від 7,80 до 25 грн/л.
На одному тендері "Оболонь" програла аукціон фірмі ТОВ "Аквапласт" (Дніпро). Ця фірма отримала підряд на 29 млн грн з водою за 3,24 грн/літр. Сертифікати були подані на воду з торговою маркою "Ранкова роса".
Міністерство оборони з 1 квітня повністю змінить постачальників продуктів для Збройних Сил України. Їхня кількість зменшиться до п'яти, а загальна вартість контрактів становитиме 8,9 млрд грн.
У середині березня ДОТ уклав прямі договори з постачальниками для забезпечення ЗСУ харчуванням на другий квартал 2024 року. Середня ціна за комплект продуктів склала 111,49 грн.
Постачальниками харчів для армії стали Черкаський м'ясокомбінат, Буський консервний завод, "Твій Хліб", "Фуд Гранд" і "Юг Прод Торг".
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