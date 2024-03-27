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Ефект штрафів за невикористання РРО: легальний обсяг торгівлі збільшився на третину
09:29 27.03.2024 |
Унаслідок запровадження обов'язкового РРО та штрафів за їхнє невикористання обсяги торгівлі збільшилися на третину за низкою показників у січні-лютому 2024 року порівняно з січнем-лютим 2023 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Зокрема, розрахункові операції (у гривні) зросли на 38,2% за звітний період, загальна кількість чеків - на 37,3%, нарахування ПДВ - на 42,8%.
З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" - пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.
Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.
За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року - 25% суми товарів вироблених без РРО, 50% за такі порушення.
У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО - 100% та 150% відповідно.
"Робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі. Закликаю торговців видавати чеки, а споживачів повідомляти про кожен факт невидачі фіскального чека податкову або на чат-бот", - написав Гетманцев у соцмережах.
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