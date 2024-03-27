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АНАЛІТИКА

Уряд схвалив відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів

23:46 26.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрямований на вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінстерства фінансів.

"Цей крок має на меті відновлення середньострокового планування та адаптацію бюджетних норм до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що основні положення документа зосереджені на відновленні середньострокового планування бюджетів громад, підтримці регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, а також на розширенні можливостей місцевих громад залучати фінансування через запозичення та гарантії.

У Мінфіні наголошують, що такі зміни спрямовані на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.

Як повідомлялось, вперше трирічну Бюджетну декларацію було схвалено в Україні в 2021 році.
 

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