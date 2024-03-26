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АНАЛІТИКА

Щорічна вигода від лібералізації ринку сільгоспземель протягом 3 років становитиме 1-2,7% ВВП - прогноз KSE

16:41 26.03.2024 |

Економіка

 

Очікувані економічні вигоди від лібералізації ринку сільгоспземель для юридичних осіб можуть становити в межах 1-2,7% ВВП щорічно протягом наступних трьох років, підрахували науковці Київської школи економіки (KSE) у дослідженні перспектив лібералізації ринку сільгоспземель.

"Перші підсумки другого етапу передчасні, однозначних висновків зробити не можна, проте попередні результати вельми обнадійливі. Нові учасники ринку вже збільшили обсяг угод і відповідну ціну в середньому на 13%", - зазначили в KSE.

Аналітики також зазначили, що після старту другого етапу земельної реформи юрособи привнесли на ринок додаткову прозорість. У половині угод за участю фізосіб ціна реалізації не перевищувала мінімальну ціну більш ніж на 1,5%, а в половині угод із землею с/г призначення з юрособами ціна перевищувала мінімальну більш ніж на 44%.

За підрахунками експертів KSE, подальша лібералізація ринку сільгоспземель і підвищення прозорості можуть принести Україні близько $35 млрд фінансування для аграріїв і сільських жителів-власників землі, зможуть закрити дефіцит фінансування і повоєнного відновлення агросектору в розмірі понад $20 млрд, а також частково закрити майже $500 млрд дефіциту фінансування загальної реконструкції та відновлення України.

"Подальша лібералізація ринку сільськогосподарських земель і крок (України - ІФ-У) до членства в ЄС включатимуть надання іноземцям (громадянам ЄС і юридичним особам) права купувати українські сільськогосподарські землі, що, як очікується, принесе ще більше вигоди", - прогнозують аналітики.

У KSE нагадали, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало країні збитків, які вже 2023 року перевищили ВВП України більш ніж у 2,5 раза. За останніми оцінками, потреби в реконструкції та відновленні країни становлять майже $500 млрд.

"Попри суттєву та постійну підтримку з боку міжнародних партнерів і донорів, Україні доведеться активно використовувати власні ресурси та можливості для залучення приватного фінансування не лише для відновлення, а й для довгострокового розвитку. Тому, з погляду українського уряду, вкрай важливо зосередитися на необхідних реформах та оптимізувати політичні рішення, щоб максимально використовувати мізерні державні та донорські ресурси, а також сприяти залученню приватних інвестицій", - ідеться в дослідженні.

На думку аналітиків, лібералізація ринку сільгоспземель - одна з таких найважливіших реформ, що надають надію на залучення значних приватних інвестицій в агросектор і сільські райони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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