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АНАЛІТИКА

Колишня фінсько-російська торговельна палата відкриває офіс у Києві

 

Торговельна палата EastCham Finland та Конфедерація фінської промисловості (EK) відкривають спільний офіс у Києві для допомоги фінським компаніям у проєктах відновлення в Україні. Про це повідомляє сайт EastCham.

EastCham до вересня 2022 року була Фінсько-Російською торговельною палатою, нагадує видання Yle. Через повномасштабне вторгнення Росії палата змінила назву і сконцентрувала свою роботу на ринках Центральної Азії, Південного Кавказу та Східної Європи.

"Завдання офісу - надати компаніям інформацію про фінансування проєктів відновлення в Україні, про український ринок загалом й умови роботи на ньому, допомогти знайти місцевих партнерів. Офіс також відіграватиме важливу роль у діалозі з урядом України", - йдеться у заяві EastCham.

Очолить офіс у Києві Олена Куцай, яка раніше працювала в офісі Ради бізнес-омбудсмена України.

Наразі в Україні працює близько 30 фінських компаній.

"Фінські компанії братимуть активну участь у ремонті електромереж та телекомунікаційних мереж, водопостачання та утилізації відходів, лікарень, шкіл, дитячих садків та будинків. Це необхідна умова для збереження основних функцій українського суспільства та збереження оборонного фронту країни", - прокоментував голова Конфедерації фінської промисловості Юрі Хякамієс.

У грудні минулого року уряд Фінляндії ухвалив національний план щодо додаткових інструментів фінансування фінських компаній, які хочуть брати участь у відновленні України.

EastCham Finland - міжнародна торговельна палата, яка підтримує фінські компанії на ринках України, Центральної Азії та Південного Кавказу. Через свій офіс у Києві EastCham допомагає компаніям-членам брати участь у проєктах реконструкції та отримати доступ до українського ринку.

Конфедерація фінської промисловості. З самого початку ЕК активно підтримувала планування національної програми відновлення Фінляндії в Україні. Спільно із Міністерством закордонних справ EK проводить форум відновлення України, який об'єднує фінські компанії, владу та спонсорів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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