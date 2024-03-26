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Україна отримала $880 млн від МВФ - Шмигаль
11:54 26.03.2024 |
"Сьогодні Україна отримала $880 млн від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в рамках програми розширеного фінансування EFF", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки й підтримувати макрофінансову стабільність.
"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", - написав він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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