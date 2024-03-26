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Обласні адміністрації роздали на будівництва укріплень за тиждень ще 4,3 мільярда

08:52 26.03.2024 |

Економіка

 

За тиждень з 17 по 23 березня обласні адміністрації оприлюднили звіти про закупівлю послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 4,25 млрд грн.

З початку лютого таких звітів оприлюднено загалом на 21,21 млрд грн - це чверть всіх закупівель за сумою, свідчать дані у системі Prozorro, повідомляють Наші гроші.

Для порівняння - за весь 2023 рік замовили будівництво фортифікаційних споруд всього на 0,64 млрд грн.

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці - ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Як повідомлялося, за тиждень з 9 по 16 березня у системі Prozorro оприлюднили повідомлення про закупівлю послуг з будівництва фортифікаційних та захисних споруд на загальну суму 6,33 млрд грн.

Більшість підрядів на будівництво фортифікаційних споруд роздали обласні адміністрації. Але вперше за час повномасштабного вторгнення про замовлення на будівництво оборонних споруд відзвітували структури Міністерства оборони - Північне (вартістю 0,67 млрд грн) і Східне (на 0,42 млрд грн) управління замовника робіт.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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