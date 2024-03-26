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АНАЛІТИКА

Ракетні удари росіян спричинили проблеми у роботі портів Одеси, – «Укрзалізниця»

08:48 26.03.2024 |

Економіка

 

Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі півдня України зафіксовано перебої з енергоживленням порту "Одеса" та окремих ділянок залізничної мережі.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив у Telegram.

За його інформацією, збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги, оскільки персонал портових операторів змушений перебувати в укриттях.

Станом на 25 березня кількість вагонів із зерном, що прямували в напрямку портів Великої Одеси, зменшилася з 7288 до 7063 одиниць. Крім того, спостерігається скупчення вагонів і кинуті потяги в напрямку окремих терміналів - загалом 14 потягів: у порт "Одеса" ("Укрелеватор" - три поїзди), у порт "Чорноморськ" ("Трансбалктермінал" - 11 поїздів).

Ткачов уточнив, що протягом березня показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси коливається в діапазоні від 1000 до 1540 вагонів на добу.

Водночас черга вагонів з зерном в напрямку порту "Ізмаїл" зменшилась за добу зі 705 вагонів до 640 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів з зерном в порту "Ізмаїл" складає 102 вагони на добу.

Як повідомлялося, раніше у Мінвідновлення заявляли про плани відновити контейнерні перевезення Українським морським коридором протягом двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, з початку березня Український морський коридор після отримання необхідних дозволів від ВМС ЗСУ працює цілодобово.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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