Меморандум із МВФ передбачає поступове зростання тарифів на комуналку для населення

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", - йдеться у документі.

Як зазначається в Меморандумі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".

Скасування з 29 грудня 2023 року мораторію на відключення споживачів-боржників сприятиме підвищенню платіжної дисципліни, йдеться у документі.

Програм реформ

Як тільки війна закінчиться, програма реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу, зазначають влада України.

Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалить "Дорожню карту" поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з чітким планом реалізації на період після воєнного стану.

Крім того, компанії теплокомуненерго накопичили значну заборгованість перед "Нафтогазом" до і після початку війни, яка є результатом різниці в тарифах і наслідків війни, що накопичилася.

У зв'язку з цим буде встановлено обсяг простроченої заборгованості та фінансове становище за допомогою аналізу, проведеного авторитетною аудиторською фірмою (структурний маяк, кінець червня 2024 року). Це допоможе прояснити розмір заборгованості та фінансове становище підприємств теплокомуненерго, включаючи причини накопичення заборгованості напередодні опалювального сезону 2024/25 року.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.