Металургійні підприємства цьогоріч розраховують на зростання у межах 10-15% - Укрметалургпром

Усі підприємства української металургійної галузі заклали у плани на цей рік зростання у межах 10-15%.

Про це в інтерв'ю галузевому виданню GMK Center розповів президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, передає Укрінформ.

«Ми сподіваємося, що обсяги виплавки сталі 2024 року як мінімум будуть не нижчими, ніж торік, а з урахуванням планів окремих підприємств очікується виплавки сталі поточного року на рівні близько 7-7,2 млн т. Усі підприємства галузі на поточний рік заклали невелике зростання у межах 10-15%», - зазначив Каленков.

Він також припустив, що підприємства гірничодобувного комплексу зможуть повернутися до завантаження своїх потужностей на рівні 80-90% довоєнних показників 2021 року і збільшити надходження експортної виручки. Для цього, за словами Каленкова, має нормально працювати логістика через морський коридор.

«Якщо продовжить працювати морський коридор, то цьогоріч завдяки зростанню експорту продукції ГМК можна очікувати збільшення суттєвого експортної виручки, насамперед, за рахунок залізорудної сировини. На жаль, до довоєнних обсягів експорту та портової перевалки продукції ГМК нам поки що далеко», - підкреслив він.

Наразі експортери руди стикаються з проблемою пріоритету на користь агропродукції при перевезеннях залізницею у напрямку портів та портової перевалки. Очільник Укрметалургпрому зауважив, що з початку роботи коридору було відправлено понад 28 млн т експортних вантажів, з яких приблизно 2/3 - вантажі АПК та лише 1/3 - продукція ГМК.

«Очікується, що ситуація для вантажів ГМК у портах погіршиться після 1 липня, коли розпочнеться новий експортний сезон для аграріїв та збільшиться потік їхніх вантажів у порти. Тоді виникне питання, наскільки ефективно ми зможемо продовжувати відвантажувати свою продукцію на експорт», - додав він.

Як повідомлялося, підприємства металургійної галузі України у лютому 2024 року скоротили виробництво чавуну, сталі та прокату.