Unilever почала будувати фабрику під Києвом

Британська група Unilever, один із найбільших світових виробників товарів повсякденного вжитку, почала будівництво фабрики під Києвом. 22 березня на місці майбутнього підприємства в індустріальному парку "Біла Церква" відбулася церемонія закладення пам'ятної капсули, повідомила пресслужба компанії.

У підприємство з виробництва засобів особистої гігієни, шампунів та гелів для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear, Unilever збирається інвестувати 20 млн євро.

"Нове виробництво створить до 100 нових робочих місць, сприятиме зростанню локального FMCG-ринку та розширить експортні можливості України", - заявив генеральний директор Unilever Україна Василь Бовділов.

Розташований в межах Білої Церкви індустріальний парк має облаштовану під будівництво промислову ділянку з підведеними інженерними комунікаціями та готовою дорожньою інфраструктурою, що скорочує час на будівництво.

Загальна площа ділянки під забудову Unilever - 4,2 га. Виробнича потужність майбутнього підприємства становить понад 5000 тонн на рік. Етап будівництва фабрики планується завершити наприкінці 2024 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Компанія продовжує працювати у РФ, сплачувати там податки та спонсорувати війну поти України. Тому НАЗК у липні 2023 року внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

19 березня 2024 року Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Українське МЗС стверджує, що цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Reuters писало, що Україна закриває список "міжнародних спонсорів війни" після негативної реакції з боку Китаю і Франції.

Джерела агентства казали, вже в п'ятницю, 22 березня, Україна "може позбутися не лише списку, а й пов'язаного з ним вебсайту". На момент публікації новини сайт "Війна і санкції", де викладено список, працює.

Unilever - один із провідних світових постачальників косметики, засобів особистої гігієни, догляду за оселею, харчових продуктів та морозива з продажами в понад 190 країнах і продуктами, якими щодня користуються 3,4 мільярда людей. Компанія налічує 127 000 співробітників, а обсяг продажів у 2022 році склав 60,1 млрд євро.

Unilever належать понад 400 брендів, включно з Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чиста лінія" тощо. Продукція компанії випускається на 280 підприємствах, зокрема у РФ.