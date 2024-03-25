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АНАЛІТИКА

Україна збільшила виплавку сталі за рік на 25%, – Worldsteel

10:14 25.03.2024 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України у лютому поточного року збільшили виробництво сталі на 25,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 532 тис. тонн із 424 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 22 місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), передає Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у лютому зафіксовано зростання виплавки стали до лютого 2023 року в більшості країн першої десятки, крім США, Росії та Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками лютого виглядає таким чином:

* Китай (81,18 млн тонн, зростання на 3,5% до січня-лютого 2023 року),
* Індія (11,8 млн тонн, більше на 11,4%),
* Японія (6,99 млн тонн, зростання на 1,1%),
* США (6,45 млн тонн, зниження на 1,2%),
* Росія (5,7 млн тонн, падіння на 4,4%),
* Південна Корея (5,13 млн тонн, нижче на 1,5%),
* Німеччина (3,12 млн тонн, більше на 4,4%),
* Туреччина (3,08 млн тонн, зростання на 46,6%),
* Бразилія (2,78 млн тонн, зростання на 13,1%),
* Іран (2,24 млн. тонн, вище на 14,3%).

Сумарно у лютому 2024 року виплавка сталі збільшилася на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 148,84 млн тонн.

За два місяці 2024 року виплавка сталі зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 306,88 млн тонн.

При цьому Україна за два місяці 2024 року виробила 1,08 млн тонн сталі, що на 52% вище за обсяги за аналогічний період 2023 року (708 тис. тонн). Країна знаходиться на 21 місці за підсумками двох місяців 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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