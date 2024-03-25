Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінінфраструктури реформує автобусні пасажирські перевезення

09:59 25.03.2024 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало нові підходи до міжнародних автобусних пасажирських перевезень. За даними дослідження, у 2023 році 7,5 млн українців користувались автобусами для перетину кордону. 90% з них жінки, третина - їхала з дітьми.

Як зазначили в Мінінфраструктури, ключова мета всіх змін - забезпечити якісний сервіс пасажиру та сприятливі умови для роботи легального бізнесу.

Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів.

Зокрема, йдеться про:

* єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника.

За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби - залишити зворотній зв'язок. Із 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.

* запуск "єЧерги" для автобусів.

Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні, і не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску. Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб попередити нелегальні перевезення. Слотування для автобусів уже доступне на трьох пунктах пропуску. Йдеться про "Ягодин - Дорогуськ", "Мамалига - Крива" та "Могилів-Подільський - Отач".

* онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.

Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета - замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.

* оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку.

У першу чергу йдеться про зміни до профільного наказу Міністерства, наразі він вже перебуває на громадському обговоренні.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 22.03.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес