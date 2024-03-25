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Мінінфраструктури реформує автобусні пасажирські перевезення
09:59 25.03.2024 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало нові підходи до міжнародних автобусних пасажирських перевезень. За даними дослідження, у 2023 році 7,5 млн українців користувались автобусами для перетину кордону. 90% з них жінки, третина - їхала з дітьми.
Як зазначили в Мінінфраструктури, ключова мета всіх змін - забезпечити якісний сервіс пасажиру та сприятливі умови для роботи легального бізнесу.
Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів.
Зокрема, йдеться про:
* єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника.
За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби - залишити зворотній зв'язок. Із 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.
* запуск "єЧерги" для автобусів.
Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні, і не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску. Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб попередити нелегальні перевезення. Слотування для автобусів уже доступне на трьох пунктах пропуску. Йдеться про "Ягодин - Дорогуськ", "Мамалига - Крива" та "Могилів-Подільський - Отач".
* онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.
Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета - замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.
* оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку.
У першу чергу йдеться про зміни до профільного наказу Міністерства, наразі він вже перебуває на громадському обговоренні.
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