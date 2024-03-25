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Україна та Данія розпочнуть співпрацю у сфері Defence Tech
08:49 25.03.2024 |
Україна та Данія розширять двостороннє співробітництво у сфері оборонних технологій та розвитку індустрії БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.
Як розповіли у відомстві, було проведено зустріч між представниками України та Данії.
Під час зустрічі, було обговорено три основні питання:
* розвиток БПЛА індустрії в межах програми Армія дронів;
* можливості співпраці з міжнародними партнерами у сфері Defence Tech;
* поточні та довгострокові потреби України в технологічній сфері.
"Дякуємо партнерам за візит та підтримку! Сподіваємось побудувати новий трек роботи у сфері БПЛА", - сказано у повідомленні.
Defence Tech - це платформа для розвитку й підтримки військових інновацій.
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