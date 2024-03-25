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АНАЛІТИКА

Україна та Данія розпочнуть співпрацю у сфері Defence Tech

 

Україна та Данія розширять двостороннє співробітництво у сфері оборонних технологій та розвитку індустрії БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

Як розповіли у відомстві, було проведено зустріч між представниками України та Данії.

Під час зустрічі, було обговорено три основні питання:

* розвиток БПЛА індустрії в межах програми Армія дронів;

* можливості співпраці з міжнародними партнерами у сфері Defence Tech;

* поточні та довгострокові потреби України в технологічній сфері.

"Дякуємо партнерам за візит та підтримку! Сподіваємось побудувати новий трек роботи у сфері БПЛА", - сказано у повідомленні.

Defence Tech - це платформа для розвитку й підтримки військових інновацій. 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

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