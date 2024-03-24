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Рух вантажівок у бік Польщі повністю заблокований на двох пунктах пропуску - прикордонники
14:16 24.03.2024 |
Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська».
Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, на двох пунктах пропуску - «Ягодин» та «Рава-Руська» - польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України в Польщу.
"Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", - сказав речник ДПСУ.
За його словами, в бік України, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу прослідувало близько 60 вантажівок.
Як повідомлялося, 20 березня польські аграрії провели великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбувалися у понад пів тисячі місць по всій Польщі.
Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.
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