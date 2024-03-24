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Нічною атакою ворог пошкодив припортову інфраструктуру у Придунав'ї
14:07 24.03.2024 |
За результатом обстрілу Придунавʼя у ніч на 24 березня, ворог завдав удару по припортовій інфраструктурі.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Ворог атакував двома хвилями дронів широкий простір від Дніпропетровської області, до Одеської.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, 1 - на Херсонщині", - повідомили у Силах оборони півдня.
У результаті обстрілу люди не постраждали.
За матеріалами:
Економічна правда
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