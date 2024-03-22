Кабмін розширив програму грантів для виробників невійськових дронів

Кабінет міністрів розширив можливості одержання грантів підприємствами, які виробляють невійськові дрони чи їх частини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Наразі такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості представленого проєкту.

"У виробників невійськових дронів тепер такі ж унікальні умови отримання гранту, які раніше мали тільки підприємства на деокупованих територіях. Умови діють для компаній, розташованих у будь-якій контрольованій частині країни. Грантові кошти виробники безпілотників можуть використовувати для поповнення оборотного капіталу", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Гранти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставлення та монтаж обладнання, а за кошти власного внеску придбати сировину, матеріали, складові та покрити поточні потреби.

Рішення також дозволить створити нові робочі місця. За умовами грантової програми, для переробки одержувач, залежно від суми гранту, має створити відповідну кількість робочих місць (наприклад, у разі отримання 8 млн грн - до 25 місць).

Потреба невійськових дронів в Україні постійно збільшується, а сфера застосування - розширюється, зазначають у міністерстві.

Зокрема, такі дрони можуть використовуватися для доставлення різних вантажів, контролю за судноплавством, пошуку туристів, що заблукали тощо.

Також сьогоднішнє рішення уряду містить інші зміни щодо грантів на переробку. Так, тепер одержувач грантів, який у визначений термін не створив обумовлену кількість робочих місць, повинен повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту за 30 днів з моменту виявлення порушення.