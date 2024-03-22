Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перша за сім років незалежна оцінка внутрішнього аудиту - МОУ залучило компанію з «великої четвірки»
22:21 22.03.2024 |
У Міноборони вперше за сім років провели незалежну оцінку внутрішнього аудиту за участю міжнародної мережі KPMG.
Про це повідомило Міноборони, передає Укрінформ.
Як пояснили у відомстві, міжнародні стандарти вимагають проведення такої процедури щонайменше раз на п'ять років у виконанні кваліфікованого незалежного оцінювача, який не є співробітником організації.
У Міноборони незалежну оцінку внутрішнього аудиту проводили сім років тому.
Зазначається, що процес оцінки є елементом реформування системи фінансового контролю й управління оборонного відомства України.
За словами заступника міністра оборони Юрія Джигира, на сьогодні важливо оцінити поточний стан внутрішнього аудиту міністерства, готовність упроваджувати нові підходи, методи та процедури під час проведення аудиторських досліджень, удосконалювати організаційно-штатну структуру й фаховість працівників.
«В цьому контексті залучення провідних експертів до його оцінки цілком зрозуміле. Детальний звіт від KPMG допоможе керівництву Міноборони краще зрозуміти поточний стан внутрішнього аудиту у відомстві, і в загальному ефективніше контролювати хід реформи», - зауважив Джигир.
Здійснюється процес відповідно до Програми спеціального радника міністра оборони України від Великої Британії за фінансової підтримки британського уряду.
Як повідомлялося, KPMG - це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові, юридичні та консультаційні послуги. Працює вона у 155 країнах світу. Входить до «великої четвірки аудиторських компаній».
В Україні KPMG здійснює свою діяльність з 1992 року. Офіси її є в Києві та Львові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін розширив програму грантів для виробників невійськових дронів
|Села й селища отримали можливість брати кредити, зокрема міжнародні
|Перша за сім років незалежна оцінка внутрішнього аудиту - МОУ залучило компанію з «великої четвірки»
|Пілотний проєкт: Податкова буде телефонувати боржникам ЄСВ протягом трьох місяців
|Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці - Макрон
|Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову
|Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС
Бізнес
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті