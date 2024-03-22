Перша за сім років незалежна оцінка внутрішнього аудиту - МОУ залучило компанію з «великої четвірки»

У Міноборони вперше за сім років провели незалежну оцінку внутрішнього аудиту за участю міжнародної мережі KPMG.

Про це повідомило Міноборони, передає Укрінформ.

Як пояснили у відомстві, міжнародні стандарти вимагають проведення такої процедури щонайменше раз на п'ять років у виконанні кваліфікованого незалежного оцінювача, який не є співробітником організації.

У Міноборони незалежну оцінку внутрішнього аудиту проводили сім років тому.

Зазначається, що процес оцінки є елементом реформування системи фінансового контролю й управління оборонного відомства України.

За словами заступника міністра оборони Юрія Джигира, на сьогодні важливо оцінити поточний стан внутрішнього аудиту міністерства, готовність упроваджувати нові підходи, методи та процедури під час проведення аудиторських досліджень, удосконалювати організаційно-штатну структуру й фаховість працівників.

«В цьому контексті залучення провідних експертів до його оцінки цілком зрозуміле. Детальний звіт від KPMG допоможе керівництву Міноборони краще зрозуміти поточний стан внутрішнього аудиту у відомстві, і в загальному ефективніше контролювати хід реформи», - зауважив Джигир.

Здійснюється процес відповідно до Програми спеціального радника міністра оборони України від Великої Британії за фінансової підтримки британського уряду.

Як повідомлялося, KPMG - це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові, юридичні та консультаційні послуги. Працює вона у 155 країнах світу. Входить до «великої четвірки аудиторських компаній».

В Україні KPMG здійснює свою діяльність з 1992 року. Офіси її є в Києві та Львові.