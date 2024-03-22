Пілотний проєкт: Податкова буде телефонувати боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Мета пілотного проєкту - підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них податкового боргу з платежів, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню заборгованості.

"Платникам податків - боржникам - через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість", - пояснили в Держподатковій.

Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року виконавчі служби стягнули понад 25 млрд грн, що є рекордним показником на останні п'ять років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.