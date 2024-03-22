Лише близько 8% підприємств планують наймати додаткових працівників

Переважна більшість українських підприємств не мають намірів у 2024 році збільшувати штат; тільки 8% збираються додатково прийняти на роботу працівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у дослідженні «Ринок праці України: попит приватного сектору та оцінка потреб у кваліфікації кадрів», проведеному Helvetas Swiss Intercooperation у партнерстві з Державним центром зайнятості та Федерацією роботодавців України.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2023 році 66% серед підприємств, які винаймали працівників, - це великий бізнес. Найбільше фахівців знайшли роботу в сферах енергетики, охорони здоров'я, гірничодобувної промисловості та комунальних послуг. Частка середнього бізнесу серед роботодавців становила 14%, малого - 12%, мікро - 8%.

«Ми виявили, що 34% малих підприємств та 64% мікропідприємств не зазнали суттєвих змін у складі робочої сили, хоча зазвичай малі підприємства у кризові часи зазнають більших втрат», - зауважив дослідник, експерт з питань професійної освіти та ринку праці Геннадій Русанов.

Понад 60% вакансій у 2023 році відкривалося у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях, які, попри війну, залишилися традиційно найбільш економічно активними.

Водночас війна погіршила тренд останніх років на ринку праці щодо нестачі кваліфікованої робочої сили: в Україні зростає дефіцит будівельників, електриків, сантехників, зварників.

Паралельно спостерігається тенденція до зміни гендерної структури ринку праці.

«Мобілізація чоловіків очікувано призвела до більшого залучення жінок до традиційно чоловічих професій. Конкретно з дослідження ми побачили помітне збільшення присутності жінок у таких професіях, як зварники, оператори важкої техніки та водії. Важливо зрозуміти, що це довготермінова тенденція, і залучення жінок до традиційно чоловічих сфер зайнятості треба підтримувати», - сказав Русанов.

Крім того, ринок праці зазнав певних змін через збільшення на ньому представників вразливих груп, зокрема, внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю. За даними дослідників, сьогодні близько 5% від загальної кількості найнятих працівників становлять ВПО, частка осіб з інвалідністю поки не перевищує 4%, а ветеранів - близько 1%.

«При цьому 42% роботодавців готові брати на роботу людей з обмеженими можливостями, 36% роботодавців готові брати на роботу ветеранів. Водночас більшість роботодавців вважають головною проблемою у працевлаштуванні представників вразливих груп пасивність з їхнього боку в питаннях пошуку роботи», - додав експерт.

Загалом роботодавці доволі обережно оцінюють перспективи додаткового найму на цей рік. Загалом по Україні тільки 8% підприємств озвучили плани щодо додаткового набору працівників і тільки 2% вказали, що впевнені в реалізації цих планів.