Кожна відтермінована реформа коштуватиме Україні близько $400 мільйонів - Мінекономіки

Україна не може відкладати реформи, передбачені планом для Ukraine Facility, інакше втрачатиме 400 млн доларів за кожну відтерміновану.

Таку думку висловив заступник міністра економіки України Олексій Соболев під час презентації Моніторингу виконання умов програми МВФ та підтримки від ЄС, який підготував консорціум RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine), передає Укрінформ.

"На жаль, часто так траплялося, що Україні доводилося щось відтерміновувати чи змінювати у своїх зобовʼязаннях перед партнерами. Але сьогодні ми говоримо про потужну фінансову підтримку в межах ініціативи Ukraine Facility, тому можливості відкладати реформи не маємо. Це надто дорого коштуватиме нашому бюджету, за моїми підрахунками, одна реформа - мінімум 400 млн доларів США", - розповів Соболев.

За його словами, документ включає в себе понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ. Виконання реформ заплановане на період до 2027 року. План розроблявся у повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов'язанням України в межах інших угод.

"У 2024 році Міністерство економіки має виконати 7 індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility. Пріоритетним завданням є розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату", - доповнив заступник міністра.

Він також зазначив, що не менш важливою частиною цього проєкту є створення бази потенційних інвестиційних проєктів, їхня оцінка та можливості для залучення нових інвестицій міжнародних фінансових організацій.

"Маємо діяти на випередження, адже навіть часткова втрата коштів, в умовах війни, є смертельною для України", - підсумував Соболев.

Як повідомлялось, план для Ukraine Facility - це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу, яка розрахована на чотири роки та сягає 50 мільярдів євро.