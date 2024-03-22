ФДМ за підсумками тріажу виділив 600 держпідприємств для припинення

Фонд державного майна (ФДМ) України за підсумками тріажу визначив потребу передати ще понад 460 державних підприємств для роботи з ними Департаменту з припинення держпідприємств, повідомила заступниця голови ФДМ Іванна Смачило на "IX Форумі із реструктуризації та банкрутства" у Києві, ініційованому виданням "Юридична практика".

"Було здійснено так званий тріаж, за результатами якого ми побачили, що вже на сьогодні з 2 068 (держпідприємств - ІФ-У) фактично 600 - це ті, з якими доведеться працювати Департаменту з припинення державних підприємств. На сьогодні Департамент працює зі 138, і ми очікуємо, що найближчим часом (ця кількість - ІФ-У) зросте щонайменше до 600", - сказала вона.

"Половина з них ми бачимо, що це неактивні підприємства, і їх фактично потрібно ліквідувати, а половина з них, це орієнтовно 300 підприємств на сьогодні, з якими можна працювати", - додала Смачило.

За словами заступниці голови фонду, в останніх є активи, майно, яке часто виводили з держвласності незаконним шляхом, накопичені заборгованості, зокрема й штучно створені.

"Чим швидше ми запустимо якісний процес припинення цих підприємств, тим краще буде і для кредиторів, і для країни, і ми доб'ємося правильного використання того ресурсу, який ще є на тому підприємстві", - зазначила вона.

Смачило зазначила, що для цього є потреба в людському ресурсі, змінах до законодавства і фінансових коштах.