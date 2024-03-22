Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФДМ за підсумками тріажу виділив 600 держпідприємств для припинення

14:40 22.03.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна (ФДМ) України за підсумками тріажу визначив потребу передати ще понад 460 державних підприємств для роботи з ними Департаменту з припинення держпідприємств, повідомила заступниця голови ФДМ Іванна Смачило на "IX Форумі із реструктуризації та банкрутства" у Києві, ініційованому виданням "Юридична практика".

"Було здійснено так званий тріаж, за результатами якого ми побачили, що вже на сьогодні з 2 068 (держпідприємств - ІФ-У) фактично 600 - це ті, з якими доведеться працювати Департаменту з припинення державних підприємств. На сьогодні Департамент працює зі 138, і ми очікуємо, що найближчим часом (ця кількість - ІФ-У) зросте щонайменше до 600", - сказала вона.

"Половина з них ми бачимо, що це неактивні підприємства, і їх фактично потрібно ліквідувати, а половина з них, це орієнтовно 300 підприємств на сьогодні, з якими можна працювати", - додала Смачило.

За словами заступниці голови фонду, в останніх є активи, майно, яке часто виводили з держвласності незаконним шляхом, накопичені заборгованості, зокрема й штучно створені.

"Чим швидше ми запустимо якісний процес припинення цих підприємств, тим краще буде і для кредиторів, і для країни, і ми доб'ємося правильного використання того ресурсу, який ще є на тому підприємстві", - зазначила вона.

Смачило зазначила, що для цього є потреба в людському ресурсі, змінах до законодавства і фінансових коштах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6389  0,13 0,33 39,1611  0,16 0,41
EUR 42,0267  0,22 0,53 42,7907  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес