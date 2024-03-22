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АНАЛІТИКА

За два місяця українці витратили на нові авто майже 16 мільярдів. Найпопулярніші бренди

13:27 22.03.2024 |

Економіка

 

Із початку року українці витратили на придбання нових легкових автомобілів близько 15,8 млрд грн.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів п'яти марок.

Найбільше було витрачено на автомобілі марки Toyota - 2,7 млрд грн. Другий результат мають автівки Volkswagen, за які сплатили понад 1,4 млрд грн. Замикає трійку марка BMW із 1,3 млрд грн.

До топ-5 також увійшли Mercedes-Benz та Renault. За авто цих брендів українці виклали понад 1 млрд грн та 973 млн грн відповідно.

Як повідомлялося, за січень та лютий 2024 року вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у 1,5 раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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