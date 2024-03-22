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АНАЛІТИКА

Україна і Єврокомісія вперше за 5 років провели зустріч у межах Транспортного діалогу

 

У межах Транспортного діалогу між Україною і Єврокомісією відбулася перша за п'ять років зустріч високого рівня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

Наголошується, що у зустрічі взяли участь віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та очільник директорату Єврокомісії з питань мобільності та транспорту (DG Move) Магда Копчинська.

 

«У фокусі зустрічі - співпраця щодо «Шляхів солідарності», мережі TEN-T, розбудови прикордонної інфраструктури, продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС, розвитку експортних потужностей на морі та залізниці, підтримка авіагалузі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питаннях взаємодії у розвитку всіх видів транспорту та модернізації критично важливої транспортної інфраструктури з пріоритетом на мережу TEN-T, порушили питання необхідності узгодження нормативно-правових актів для підтримки транспортної безпеки та впровадження сталих рішень для міжміської та міської мобільності.

Як повідомлялося, питання співпраці у сфері пасажирських перевезень обговорили представники профільних міністерств України і Великої Британії.
Ключові теги: ЄС
 

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