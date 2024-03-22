Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ прогнозує різке зростання зарплат в Україні
12:20 22.03.2024 |
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МВФ.
За прогнозом МВФ, номінальна зарплата зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році.
МВФ зазначає, що середньорічна інфляція в Україні 2023 року становила 12,9%. У зв'язку з цим зростання реальної зарплати склало 6,4%.
МВФ прогнозує, що інфляція у 2024 році сповільниться до 6,4%. Зростання реальної зарплати становитиме 9,8%.
Також МВФ очікує, що середньорічна інфляція у 2025 році становитиме 7,6%, реальна зарплата зросте на 7,8%. 2026 року інфляція буде 6,2%, реальна зарплата зросте на 6,7%. 2026 року інфляція буде 5,2%, реальна зарплата зросте на 5,0%.
Зарплатня в Україні
Нагадаємо, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17 442 гривень, що на 17,5% вище, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.
За прогнозом уряду, 2024 року зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.
Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.
З огляду на офіційний курс НБУ зарплати українців за 2023 рік зросли на 18 доларів до 477 доларів. Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
ТОП-НОВИНИ
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
|Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За два місяця українці витратили на нові авто майже 16 мільярдів. Найпопулярніші бренди
|Україна і Єврокомісія вперше за 5 років провели зустріч у межах Транспортного діалогу
|Аварійні відключення світла застосовують у восьми областях, – Міненерго
|МВФ прогнозує різке зростання зарплат в Україні
|У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.03.24
Бізнес
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
|YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту