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АНАЛІТИКА

МВФ прогнозує різке зростання зарплат в Україні

12:20 22.03.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МВФ.

За прогнозом МВФ, номінальна зарплата зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році.

МВФ зазначає, що середньорічна інфляція в Україні 2023 року становила 12,9%. У зв'язку з цим зростання реальної зарплати склало 6,4%.

МВФ прогнозує, що інфляція у 2024 році сповільниться до 6,4%. Зростання реальної зарплати становитиме 9,8%.

Також МВФ очікує, що середньорічна інфляція у 2025 році становитиме 7,6%, реальна зарплата зросте на 7,8%. 2026 року інфляція буде 6,2%, реальна зарплата зросте на 6,7%. 2026 року інфляція буде 5,2%, реальна зарплата зросте на 5,0%.

Зарплатня в Україні

Нагадаємо, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17 442 гривень, що на 17,5% вище, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

За прогнозом уряду, 2024 року зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

З огляду на офіційний курс НБУ зарплати українців за 2023 рік зросли на 18 доларів до 477 доларів. Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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