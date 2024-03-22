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АНАЛІТИКА

У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери

12:06 22.03.2024 |

Економіка, Україна

 

Партнери та міжнародні організації займаються збором доказів збитків, які завдала російська агресія Україні. Причина цього - авторитетність міжнародних інструментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську під час відкриття сателітного офісу Реєстру збитків у Києві.

"Авторитетність міжнародних інструментів підрахунку збитків набагато більша, ніж якби ми рахували самостійно - органи влади чи українським самоврядуванням. Зараз докази збитків збираються міжнародними організаціями, довіра до яких є вирішальними з точки зору доказової сили", - сказав міністр.

Малюська також зазначив, що є прогрес у перемовинах щодо створення компенсаційної комісії, яка вирішуватиме про розмір компенсацій, та фонду, який накопичуватиме ресурси для виплат.

Реєстр збитків

Нагадаємо, у 2023 році ЄС ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.

Понад 40 країн підтримали створення Реєстру та приєдналися до нього.

У березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

У Києві 22 березня відкрили сателітний офіс Реєстру.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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