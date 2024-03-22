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Українські та нідерландські оборонні компанії підписали перші документи в межах безпекової угоди
10:21 22.03.2024 |
Українські та нідерландські компанії, що працюють у сфері оборонної промисловості, підписали перші документи про співпрацю.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.
Зазначається, що 20 березня відбулась зустріч представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та підприємців з делегацією з Королівства Нідерланди.
"Під час зустрічі між українськими й нідерландськими підприємствами було підписано 5 документів щодо співпраці у сфері оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.
У Мінстратегпромі уточнили, що підписані документи стосуються співпраці між українськими та нідерландськими компаніями у галузі інновацій оборонного сектору.
Також сторони обговорили пріоритетні напрями співпраці оборонних компаній України та Нідерландів. Ці напрями включають спільну розробку автономних систем, рішень на основі ШІ та інших технологічних продуктів.
За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, зустріч торговельної делегації є конкретною реалізацією угоди про безпеку, яку Нідерланди та Україна підписали три тижні тому.
Як повідомлялося, 1 березня 2024 року Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали у Харкові двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
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