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Можлива допомога Україні «в кредит» з боку США потребуватиме фінансової оцінки – МВФ
08:55 22.03.2024 |
Для того, щоби оцінити наслідки потенційного виділення Україні допомоги у вигляду кредиту, а не прямого фінансового вливання з боку США, необхідно врахувати прийнятний рівень заборгованості України на нинішньому етапі.
Таку позицію озвучив у четвер у відповідь на запитання Укрінформу глава Місії МВФ в України Гевін Грей.
«Стосовно конкретного питання щодо наслідків позики - якщо вона (допомога - ред.) буде виділена у формі позики, а не грантів - це те, що ми мали б оцінити крізь призму прийнятного рівня заборгованості України»,- зазначив представник Фонду.
У цьому контексті він зауважив, що необхідно дочекатися, яка саме пропозиція буде озвучена. За його словами, у разі, якщо йтиметься про позику, фінансова оцінка залежатиме від конкретних умов, зокрема, процентної ставки, пільгового періоду та терміну погашення.
Водночас Грей зазначив, що МВФ уважно стежить за розвитком питання конфіскації заморожених активів РФ. Однак, за його словами, Фонд має дотримуватися нейтралітету щодо країн-членів, і тому не бере безпосередньої участі в цій дискусії.
Тим не менш, якщо будь-які доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні, МВФ оцінить їхній вплив на бюджет, і не інтегруватиме їх в поточну програму, зазначив Грей.
Як повідомляв Укрінформ, раніше МВФ заявляв, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти.
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