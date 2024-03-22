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Україна за 2 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 46% до січня-лютого-2023
23:33 21.03.2024 |
Металургійні підприємства України в січні-лютому поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 46,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $522,519 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у середу, на чорні метали за цей період припало 7,67% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 5,53% за січень-лютий-2023.
У лютому надходження від експорту чорних металів становили $248,443 млн.
Водночас Україна в січні-лютому поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 35,6% - до $221,529 млн. У лютому ввезено продукції на $112,114 млн.
Крім того, за два місяці 2024 року Україна збільшила експорт металовиробів на 3,7% - до $152,383 млн. У лютому їх експортовано на $88,056 млн.
Імпорт металовиробів зріс на 33,4% - до $144,769 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $72,123 млн.
Як повідомлялося, метпідприємства України у 2023 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 41,59% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,722 млн, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,046 млн.
Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.
Україна 2022 року знизила надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна 2022 року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.
Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.
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