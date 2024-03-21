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Споживчі настрої впали до мінімуму від початку війни – Info Sapiens
22:24 21.03.2024 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у лютому 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,2 пункти та становить 70,2 п. Зменшилися усі складові індикатора, крім Індексу поточного особистого матеріального становища.
У лютому 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 70,2 п., що на 6,2 п. нижче за показник січня.
Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 50 п., що на 2 п. нижче за рівень цього показника у січні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 50,8 п., що на 0,9 п. вище за показник у січні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 4,9 п. та встановився на позначці 49,1 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому зменшився на 9,1 п. та складає 83,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 82,8 п., що на 6,6 п. нижче за рівень цього показника у січні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 10,6 п. та складає 69,9 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10 п. порівняно з минулим місяцем та складає 98,3 п.
У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 10,1 п. та складає 128,4 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,9 п. та складає 181,8 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,2 п. та складає 146 п.
«Зимовий період завершується погіршенням показників споживчих настроїв. При цьому, по двом показникам негативна динаміка суттєва і статистично значуща - спостерігається падіння Індексу споживчих настроїв (ІСН) та Індексу економічних очікувань (ІЕО). Окрім цього, зросли негативні очікування щодо безробіття. В цілому, показники впевненості та очікувань погіршуються, але поточне становище без суттєвих змін.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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