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КРАІЛ оштрафувала чотири онлайн-казино через лудоманів
11:48 21.03.2024 |
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за результатами проведення позапланових перевірок виписала штраф чотирьом ліцензіатам онлайн-казино.
Про це повідомляє КРАІЛ.
Так, на підставі звернень громадян КРАІЛ було проведено позапланові перевірки юридичних особ, що здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.
За результатами перевірок було виявлено порушення ліцензіатами процедури ідентифікації гравців, інформацію щодо яких було включено до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
КРАІЛ застосувала до організаторів азартних ігор стягнення у вигляді штрафів на 14 млн грн.
Нагадаємо, що 7 листопада 2023 року урядом прийнято постанову, якою КРАІЛ надано право здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері на період дії воєнного стану.
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