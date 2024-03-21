Україна продає яхту Медведчука: орієнтовна вартість може перевищувати 130 млн євро

Ринкову вартість конфіскованої у Віктора Медведчука яхти Royal Romance визначить організатор аукціону з її продажу, якого АРМА обере за результатами конкурсу. Страхова ж ціна яхти станом на 2020 рік становила 137 млн євро.

Про це сказав заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе під час прямої трансляції засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів АРМА, в Укрінформі.

"У 2015 році яхта була придбана приблизно за 200 млн євро. За ці роки судно використовувалось, є амортизація, тому навряд чи можна розраховувати на таку ж суму під час продажу. Однак, за даними документів, які були вилучені під час арешту у 2022 році та нині зберігаються у хорватській поліції, у 2020 році яхта була застрахована на суму 137 млн євро", - повідомив Катамадзе.

За його словами, саме майбутній організатор аукціону найматиме оцінювача та офіційно визначатиме стартову вартість судна Royal Romance, за якою актив виставлятимуть на продаж.

"Основна мета - отримати від продажу цього активу якомога більше грошей до бюджету та направити їх на посилення обороноздатності нашої держави", - зазначив заступник голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслав Петров.

На уточнююче запитання Укрінформу він додав, що аукціон буде проходити за англійською моделлю та за відсутності покупців буде оголошуватися повторно.

Як повідомляв Укрінформ, Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медведчука яхту Royal Romance, що знаходиться в Хорватії.