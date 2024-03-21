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Україна отримала від Канади кредит на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат
09:06 21.03.2024 |
Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.
Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.
Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що в середу Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, а з лютого 2022 року канадська бюджетна допомога досягла 5,1 млрд доларів США.
Також у середу Європейська комісія переказала Україні перший транш - 4,5 млрд євро - макрофінансової допомоги з великого чотирирічного пакета підтримки.
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