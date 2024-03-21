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АНАЛІТИКА

Україна отримала від Канади кредит на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат

 

Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.

Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що в середу Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, а з лютого 2022 року канадська бюджетна допомога досягла 5,1 млрд доларів США.

Також у середу Європейська комісія переказала Україні перший транш - 4,5 млрд євро - макрофінансової допомоги з великого чотирирічного пакета підтримки.
Ключові теги: Канада
 

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