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До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
23:57 20.03.2024 |
До кінця 2026 року 15 ключових ДП мають пройти корпоративну реформу та стати акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю.
Про це йдеться у відповідному плані для Ukraine Facility.
Так, до кінця 2024 року буде прийнято постанову Кабміну, яка визначить, які об'єкти залишаться у державній власності, а які будуть приватизовані.
У першому кварталі 2025 року буде прийнято Дорожню карту щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов'язків для всіх державних підприємств.
У третьому кварталі того ж року буде введено в дію законодавство, яке розмежовує рахунки для ДП, які пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків, та рахунки для ДП, які не пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків.
До кінця 2026 року буде створено наглядові ради з переважною більшістю незалежних членів для 15 ключових ДП. Крім того, у цей же термін 15 ключових ДП мають пройти корпоративну реформу та стати акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю.
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