Фінансові новини
- |
- 21.03.24
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
У рамках плану Ukraine Facility з 2024 по 2027 роки в Україні розпочнуть реформи, спрямовані на посилення основних антикорупційних інституцій та підвищення загальної ефективності антикорупційної боротьби. Крім того, буде створено єдиний реєстр банківських рахунків задля запобігання відмиванню коштів.
Про це йдеться у плані для Ukraine Facility.
Перша реформа спрямована на посилення основних антикорупційних установ в Україні. Для підвищення інституційної спроможності антикорупційних установ реформа передбачає такі кроки:
* Збільшення штату САП до 15% від чисельності НАБУ (до 3 кварталу 2024 року).
* Збільшення штату суддів ВАКС на 60% та апарату суду на 40% (до 1 кварталу 2025 року).
* Проведення конкурсу на посаду нового голови НАЗК. (буде впроваджено до кінця 2 кварталу 2024 року).
Інша реформа у межах цієї програми націлена на запобігання відмиванню коштів.
Основні кроки реформи:
- Створення єдиного реєстру банківських рахунків:
* Буде ухвалено наказ про створення міжвідомчої робочої групи із впровадження реєстру.
* Розроблено та впроваджено необхідне ІТ-забезпечення.
* Набудуть чинності нормативно-правові акти, необхідні для створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС.
* Буде придбано та почне функціонувати необхідне програмне та апаратне забезпечення.
- Узгодження законодавства у сфері віртуальних активів з acquis ЄС:
* Набудуть чинності необхідні законодавчі акти щодо запровадження регулювання ринку віртуальних активів.
* Буде визначено режим оподаткування операцій з віртуальними активами.
* Буде забезпечено регулювання суспільних відносин, пов'язаних з емісією, публічною пропозицією, допуском до торгів та оборотом віртуальних активів.
Реформа відповідає рекомендаціям ЄС та буде впроваджена до кінця 4 кварталу 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
|В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
|Радник Байдена не згадав відновлення цілісності України серед умов її перемоги
|Прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2023 рік становить 88% - звіт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
|В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
|Кабмін планує відновити конкурси на держпосади
|План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
|Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році
|Україна має потенціал виробляти 2 мільйони дронів на рік за підтримки Заходу – Федоров
Бізнес
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки