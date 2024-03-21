Кабмін планує відновити конкурси на держпосади

План реформ в Україні Ukraine Facility на 2024-2027 роки, від виконання якого залежить отримання 50 млрд євро від ЄС, передбачає, зокрема, реформу системи оплати праці держслужюовців та поступове відновлення конкурсів на державні посади.

Про це йдеться у плані для Ukraine Facility.

"Ефективне державне управління є запорукою виконання Плану. Україні потрібна інституційна спроможність, щоб реалізувати заплановані реформи та залучати великі об'єми інвестицій", - йдеться у презентації.

Так, план передбачає:

* створення справедливої системи оплати праці державних службовців

* прозору процедуру відбору спеціалістів на посади

* цифровізація управління державною службою та людськими ресурсами

Як заявляють в уряді, очікуваний ефект - професійна державна служба без "кумівства" та корупції.

Реформа системи оплати праці державних службовців

Згідно з планом, мають бути внесені зміни до ЗУ "Про державну службу", спрямовані на запровадження єдиних підходів до оплати праці на основі класифікації посад, зокрема шляхом:

* впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональними напрямками;

* поділ заробітної плати на сталу або гарантовану частину (не менше 70%) і варіативну (не більше 30%);

* зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Дедлайн - перший квартал 2025 року .

Процедура відбору на державну службу

Третій квартал 2025 року - дедлайн для прийняття законодавства про удосконалення порядку проходження та припинення державної служби, а також впровадження процедури добору на основі професійних компетентностей.

В уряді заявляють, що планується підключення всіх міністерств, ЦОВВ та інших держустанов до інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS). А також - відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби з можливістю генерувати статистку за всіма вакансіями ( перший квартал 2026 року ).

Крім цього, заплановане поступове відновлення конкурсів на державні посади (з початком воєнного стану уряд дозволив не проводити конкурси на певні посади), дедлайн - третій квартал 2026 року .

Спочатку конкурси відновлять для категорії А (керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), державний секретар Кабміну та його заступники тощо), потім - Б (керівники структурних підрозділів та їх заступники) та В (різного рівня спеціалісти держорганів).