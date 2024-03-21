Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін планує відновити конкурси на держпосади

23:51 20.03.2024 |

Економіка

 

План реформ в Україні Ukraine Facility на 2024-2027 роки, від виконання якого залежить отримання 50 млрд євро від ЄС, передбачає, зокрема, реформу системи оплати праці держслужюовців та поступове відновлення конкурсів на державні посади.

Про це йдеться у плані для Ukraine Facility.

"Ефективне державне управління є запорукою виконання Плану. Україні потрібна інституційна спроможність, щоб реалізувати заплановані реформи та залучати великі об'єми інвестицій", - йдеться у презентації.

Так, план передбачає:

* створення справедливої системи оплати праці державних службовців
* прозору процедуру відбору спеціалістів на посади
* цифровізація управління державною службою та людськими ресурсами

Як заявляють в уряді, очікуваний ефект - професійна державна служба без "кумівства" та корупції.

Реформа системи оплати праці державних службовців

Згідно з планом, мають бути внесені зміни до ЗУ "Про державну службу", спрямовані на запровадження єдиних підходів до оплати праці на основі класифікації посад, зокрема шляхом:

* впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональними напрямками;
* поділ заробітної плати на сталу або гарантовану частину (не менше 70%) і варіативну (не більше 30%);
* зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Дедлайн - перший квартал 2025 року.

Процедура відбору на державну службу

Третій квартал 2025 року - дедлайн для прийняття законодавства про удосконалення порядку проходження та припинення державної служби, а також впровадження процедури добору на основі професійних компетентностей.

В уряді заявляють, що планується підключення всіх міністерств, ЦОВВ та інших держустанов до інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS). А також - відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби з можливістю генерувати статистку за всіма вакансіями (перший квартал 2026 року).

Крім цього, заплановане поступове відновлення конкурсів на державні посади (з початком воєнного стану уряд дозволив не проводити конкурси на певні посади), дедлайн - третій квартал 2026 року.

Спочатку конкурси відновлять для категорії А (керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), державний секретар Кабміну та його заступники тощо), потім - Б (керівники структурних підрозділів та їх заступники) та В (різного рівня спеціалісти держорганів).
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес