Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

23:14 20.03.2024 |

Економіка

 

Міжнародні інвестиції в Україну зросли з $500 млн у 2022 році до $1,2 млрд у 2023 році, повідомила керівниця KSE Institute Наталія Шаповал під час першого Ukraine Business Compact (UBC) Workshop.

"Під час повномасштабного вторгнення в Україну інвестували 43 глобальні компанії, серед яких - Bayer ($65 млн), Carlsberg ($40 млн) і CEMARK, що входить до групи компаній CRH ($30 млн). Ще 12 компаній анонсували інвестиції в Україну", - зазначила Шаповал.

Як повідомлялося, Baykar, що виробляє безпілотники Bayraktar TB2, у вересні 2023 року оголосила про готовність інвестувати $100 млн у завод, сервісний центр і штаб-квартиру в Києві. Будівництво заводу вже розпочалося в лютому 2024 року і, як передбачається, триватиме 12 місяців.

Також 2023 року CRH, провідний виробник будівельних матеріалів у світі, підписала мандатний лист із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні.

За словами Шаповал, наразі іноземні компанії активніше інвестують у проєкти у сфері IT, оборони та агробізнесу.

Як зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо, наразі в Україні розробляються механізми підтримки інвесторів і пом'якшення інвестиційних ризиків. Уряд співпрацює з міжнародними організаціями та експортно-кредитними агентствами, Мінекономіки займається розбудовою агентства із залучення інвестицій.

"Ми працюємо над розширенням інфраструктури страхування воєнних ризиків, запущеної минулого року. Цього року ми зарезервували кошти для підтримки значних інвестиційних проєктів і розвитку індустріальних парків. Другий напрям нашої роботи спрямований на залучення інвестицій через міжнародні фінансові інституції та інституції фінансування розвитку. Крім того, ми очікуємо на поглиблення співпраці з міжнародною діловою спільнотою шляхом залучення українського бізнесу до глобальних ланцюгів виробництва та постачання", - зазначив Кузьо.

Він повідомив, що Мінекономіки визначило п'ять ключових секторів із інвестиційними можливостями в $292 млрд: енергетика, транспорт і логістика, сільське господарство, "зелена металургія" і критичні матеріали. Пріоритетність цих галузей полягає в тому, що саме вони роблять значний внесок в економіку України, мають глобальний потенціал зростання, а також потребують заміщення зруйнованих потужностей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес