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АНАЛІТИКА

Україна має потенціал виробляти 2 мільйони дронів на рік за підтримки Заходу – Федоров

23:10 20.03.2024 |

Економіка

Україна має потенціал виробляти 2 мільйони дронів на рік за підтримки Заходу – Федоров

 

Україна за додаткової фінансової підтримки з боку західних урядів може виробляти 2 млн дронів на рік, що у двічі більше, ніж поточні темпи виробництва.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає The Guardian.

За словами Федорова, уряд контрактує набагато менше, ніж виробники здатні виробляти, оскільки Україна не має достатньо коштів.

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад 1 або навіть 2 млн безпілотників", - сказав міністр.

Він також зазначив, що понад 200 українських компаній працюють у сфері безпілотних літальних апаратів, які виготовляють широкий спектр безпілотних літальних систем. За його словами, із систем, які використовуються на полі бою, понад 90% виробляються в Україні.

Безпосередній виклик у секторі безпілотників був фінансовим, сказав Федоров, додавши, що Україна "відчуває брак (фінансової) допомоги" з боку США. Натомість минулого тижня Велика Британія заявила, що витратить 325 млн фунтів стерлінгів на купівлю щонайменше 10 000 безпілотників для української армії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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