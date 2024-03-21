Україна та Євросоюз підписали угоду про боротьбу з шахрайством

Міністр фінансів України Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Метою програми є захист фінансових інтересів Європейського Союзу через підтримку зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Таким чином, підписана угода між Україною та ЄС сприятиме:

* запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

* покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;

* реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

"Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин", - зазначив Марченко.